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"Хорошо бы мальчик!": округлившуюся Кравец поздравляют с беременностью

Алена Кравец. Фото: пресс-служба
На светской премьере "Комедии о том, как банк грабили" в столичном МДМ собралось немало знаменитостей – Лариса Долина, Ольга Бузова, Яна Поплавская. Но пристальное внимание гостей было приковано к Алене Кравец. Любопытные поклонники рассмотрели под облегающим платьем светской львицы заметно округлившийся животик.
прочитано 935 раз

"Инстаграм" Алены Кравец разрывается. Люди поздравляют ее с беременностью и обсуждают явно заметный на фото животик. "Алена, у вас животик?! Вы в положении?! От Руслана, надеюсь?!", "Присмотритесь на видео – последние две секунды. Да вы и в лице округлилась, сразу заметно! Кто отец? Колитесь!", "Хорошо бы мальчик!" – отмечали возбужденные фанаты.

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Видеоролик с красной дорожки премьеры собрал рекордные 217 тысяч просмотров всего за пару часов – так, видимо, хотелось всем увидеть беременную Кравец.

Алена пока отказывается комментировать свое интересное положение. Она считает, что выставлять напоказ личную жизнь – не лучший способ прославиться.

"Я сейчас записываю песню, снимаю клип, запускаю свой парфюм, давайте про это поговорим, – говорит она. – А беременна ли я, от кого беременна и кем – это, мне кажется, не так интересно".

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Публикация от Алёна Кравец�� (@kravetsalena)

Напомним, у Алены Кравец есть дочь Даниелла от брака с бизнесменом Русланом Кравец. Но муж не позволяет светской львице видеться со своей кровиночкой. "Он заявил мне, что девочка теперь будет за границей учиться, а я ее больше не увижу, – рассказала ранее Алена – Я не смогу жить без моей Даниэллы, без моей кровиночки, моего темноглазого ангела. Я умоляла его позволить мне видеть дочку, стояла на коленях и рыдала – он остался непреклонен".

Алена Кравец. Фото: пресс-служба

Очевидно, муж считает, что Кравец не сможет воспитать из девочки приличного человека – ему не нравится ни ее образ жизни, ни растущая с каждым днем популярность, ни ухажеры...

Автор: 7 октября 2019, 13:49
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
«Беременными» уже были Навка,Безрукова,Собчак,Блёданс,Бондарчук,Андреева.... кто следующий?
Василий
Ответить
Муж молодец!!!
1

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