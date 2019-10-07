"Хорошо бы мальчик!": округлившуюся Кравец поздравляют с беременностью

"Инстаграм" Алены Кравец разрывается. Люди поздравляют ее с беременностью и обсуждают явно заметный на фото животик. "Алена, у вас животик?! Вы в положении?! От Руслана, надеюсь?!", "Присмотритесь на видео – последние две секунды. Да вы и в лице округлилась, сразу заметно! Кто отец? Колитесь!", "Хорошо бы мальчик!" – отмечали возбужденные фанаты.
Видеоролик с красной дорожки премьеры собрал рекордные 217 тысяч просмотров всего за пару часов – так, видимо, хотелось всем увидеть беременную Кравец.
Алена пока отказывается комментировать свое интересное положение. Она считает, что выставлять напоказ личную жизнь – не лучший способ прославиться.
"Я сейчас записываю песню, снимаю клип, запускаю свой парфюм, давайте про это поговорим, – говорит она. – А беременна ли я, от кого беременна и кем – это, мне кажется, не так интересно".
Напомним, у Алены Кравец есть дочь Даниелла от брака с бизнесменом Русланом Кравец. Но муж не позволяет светской львице видеться со своей кровиночкой. "Он заявил мне, что девочка теперь будет за границей учиться, а я ее больше не увижу, – рассказала ранее Алена – Я не смогу жить без моей Даниэллы, без моей кровиночки, моего темноглазого ангела. Я умоляла его позволить мне видеть дочку, стояла на коленях и рыдала – он остался непреклонен".
Очевидно, муж считает, что Кравец не сможет воспитать из девочки приличного человека – ему не нравится ни ее образ жизни, ни растущая с каждым днем популярность, ни ухажеры...
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