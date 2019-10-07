"Хорошо бы мальчик!": округлившуюся Кравец поздравляют с беременностью

На светской премьере "Комедии о том, как банк грабили" в столичном МДМ собралось немало знаменитостей – Лариса Долина, Ольга Бузова, Яна Поплавская. Но пристальное внимание гостей было приковано к Алене Кравец. Любопытные поклонники рассмотрели под облегающим платьем светской львицы заметно округлившийся животик.

прочитано 935 раз