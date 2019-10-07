Глюкозу жестко раскритиковали за выходы в свет без трусов

Скандальный блогер Лена Миро осудила исполнительницу за любовь к откровенным нарядам. Она считает, что певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) одевается, как женщина легкого поведения.

Лена Миро заявила в своем микроблоге в ЖЖ, что наблюдает у артистки паническую боязнь одежды. В качестве аргумента она заверила, что часто мониторит образы певицы Глюкозы.

Не секрет, что звезда появляется на светских мероприятиях в смелых нарядах. "Наталья выглядит как проститутка в часы работы. Зачем тратить деньги и усилия на покупку и подбор сценических костюмов, когда можно спеть в трусах, а потом ими же сверкнуть перед камерами и потусить на банкете?" – жестко приложила певицу Глюкозу блогер.

Причину выбора такой одежды Миро видит в желании знаменитости оставаться как можно дольше сексуальной. При этом она уверена, что сейчас певица Глюкоза уже не так хороша, как в молодости.

"Если ты ощущаешь себя осетриной для удовлетворения половых потребностей мужчин, то ты должна отдавать себе отчет и в том, что у любой осетрины есть срок годности", — заявила Миро. При этом она отметила, что наблюдать за конвульсиями "завоевательницы" ей забавно и грустно одновременно.

В заключении блогер призвала певицу Глюкозу быть просто счастливой. "Грустно потому, что наша баба так сильно себя не любит, что проживает жизнь, так и не узнав: каково это – быть просто счастливой", – резюмировала Миро.

