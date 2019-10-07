Мрачный вердикт: Собчак дали три с половиной года

Некогда известный телеведущий и продюсер Валерий Комиссаров стал очередным звездным гостем ток-шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Именно с его легкой руки много лет назад начал свою жизнь телепроект "Дом-2". Валерий Комиссаров открыл Ксению Собчак всей стране, когда утвердил ее на должность ведущей реалити-шоу.
Собственно, поэтому Лера Кудрявцева и спросила его мнение относительно свадьбы Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова. Событие стало одним из главных за 2019 год. Торжество пары оказалось настолько эпатажным, что многие сочли его балаганом и фарсом.
Возможно, отчасти поэтому Валерий Комиссаров дал понять, что не прогнозирует этому союзу долгих счастливых лет. Он признался, что считает жизнь Ксении Собчак сплошным пиаром и высказал мнение, что через три с половиной года она оформит развод.
"Это участь сильной известной женщины. Потому что попробуй с такой-то звездой уживись. У Константина Богомолова на 99 процентах фотографий на лице написано: "А что я здесь делаю? Где я? Кто здесь?" – объяснил свою точку зрения Валерий Комиссаров.
Также он заявил, что Константин Богомолов категорически не подходит Ксении Собчак и предрек, что третий супруг телеведущей будет на десять лет моложе ее. Напомним, влюбленные сыграли свадьбу в середине сентября. К Кутузовскому ЗАГСу пара прибыла на катафалке. После регистрации отправилась на венчание, а затем на банкет, где Ксения Собчак зажигательно исполнила эротический танец.
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