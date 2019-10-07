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Шоу-бизнес

Мрачный вердикт: Собчак дали три с половиной года

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Свадьба Ксении Собчак в середине сентября, стала, по некоторым оценкам, главным событием года. Однако ее союзу с режиссером Константином Богомоловым предрекли скорый распад.
прочитано 1620 раз

Некогда известный телеведущий и продюсер Валерий Комиссаров стал очередным звездным гостем ток-шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Именно с его легкой руки много лет назад начал свою жизнь телепроект "Дом-2". Валерий Комиссаров открыл Ксению Собчак всей стране, когда утвердил ее на должность ведущей реалити-шоу.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Собственно, поэтому Лера Кудрявцева и спросила его мнение относительно свадьбы Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова. Событие стало одним из главных за 2019 год. Торжество пары оказалось настолько эпатажным, что многие сочли его балаганом и фарсом.

Возможно, отчасти поэтому Валерий Комиссаров дал понять, что не прогнозирует этому союзу долгих счастливых лет. Он признался, что считает жизнь Ксении Собчак сплошным пиаром и высказал мнение, что через три с половиной года она оформит развод.

"Это участь сильной известной женщины. Потому что попробуй с такой-то звездой уживись. У Константина Богомолова на 99 процентах фотографий на лице написано: "А что я здесь делаю? Где я? Кто здесь?" – объяснил свою точку зрения Валерий Комиссаров.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Также он заявил, что Константин Богомолов категорически не подходит Ксении Собчак и предрек, что третий супруг телеведущей будет на десять лет моложе ее. Напомним, влюбленные сыграли свадьбу в середине сентября. К Кутузовскому ЗАГСу пара прибыла на катафалке. После регистрации отправилась на венчание, а затем на банкет, где Ксения Собчак зажигательно исполнила эротический танец.

Автор: 7 октября 2019, 09:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богомолова перекосило рядом с Собчак

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Гость
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"Знаменитая ведущая"! А что она ведет и куда и кого ведет? Тошнит от дебелизма писак.
Гость
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Я сказал три года.
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