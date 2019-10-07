Самбурская ошеломила россиян пляжными фото

Актриса опубликовала снимки в своем "Инстаграм". Кадры сняты летом на острове Самуи (Тайланд). На них 32-летняя звезда запечатлена в различных эротичных позах в воде и на песке.
"Как говорится, жить захочешь – не так раскорячишься", – подписала Анастасия Самбурская фото. Поклонники пришли в восторг от снимков знойной брюнетки. Артистка просто нокаутировала фолловеров: они оставили ей море лестных комментариев о ее фигуре и сексуальности.
Однако были и те, кто скептически отнесся к эпатажным фото. "А что, стоял выбор, либо жить, либо раскорячиться?", "Когда актив падает", "Ужасный купальник! Снимай немедленно", "Так-то нормально раскорячилась", – высказались подписчики Анастасии Самбурской. А некоторые сравнили ее с Анастасией Волочковой, известной своими эпатажными фотосессиями.
Анастасия Самбурская успевает все. Она и актриса, и певица, и телеведущая. Но популярность приносит ей не только положительные эмоции.
Как писали "Дни.ру", ранее ее стал преследовать неадекватный фанат с кирпичом. Молодой человек рассказывает окружающим, что он возлюбленный Анастасии Самбурской и даже собирается делать ей предложение, но они якобы в ссоре. Сама звезда призналась, что боится за свою жизнь, когда этот странный поклонник приближается к ней.
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