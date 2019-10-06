"У Наташи двое детей": Бледанс влезла в скандал с Бочкаревой и наркотиками

Истории Бочкаревой решили посвятить эфирное время на телеканале НТВ. Эвелина Бледанс прокомментировала грядущий выпуск программы "Звезды сошлись".
"Наташе предстоят судебные разбирательства и вроде инцидент налицо, но лично мне хочется верить, что это случайность! Ну, знаете, бывает человеку плохо, а тут "добрый дядя" с таблеткой счастья…", – написала Бледанс в своем "инстаграме". Телеведущая напомнила, что у Бочкаревой двое детей. "Я очень надеюсь, что суд будет к ней благосклонен", – резюмировала знаменитость.
Напомним, ранее в личном микроблоге звезда сериала "Счастливы вместе" опубликовала фотографию, где она запечатлена в скромном черном платье с длинным рукавом. Волосы артистка оставила распущенными.
В подписи к снимку она привела цитату русского философа XIX века Петра Чаадаева. "Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно...", – написала Наталья Бочкарева.
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