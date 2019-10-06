"У Наташи двое детей": Бледанс влезла в скандал с Бочкаревой и наркотиками

Звезда телесериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева недавно оказалась в центре крупного скандала. На защиту актрисы перед общественностью встала телеведущая Эвелина Бледанс.



Истории Бочкаревой решили посвятить эфирное время на телеканале НТВ. Эвелина Бледанс прокомментировала грядущий выпуск программы "Звезды сошлись".

"Наташе предстоят судебные разбирательства и вроде инцидент налицо, но лично мне хочется верить, что это случайность! Ну, знаете, бывает человеку плохо, а тут "добрый дядя" с таблеткой счастья…", – написала Бледанс в своем "инстаграме". Телеведущая напомнила, что у Бочкаревой двое детей. "Я очень надеюсь, что суд будет к ней благосклонен", – резюмировала знаменитость.

Напомним, ранее в личном микроблоге звезда сериала "Счастливы вместе" опубликовала фотографию, где она запечатлена в скромном черном платье с длинным рукавом. Волосы артистка оставила распущенными.

В подписи к снимку она привела цитату русского философа XIX века Петра Чаадаева. "Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно...", – написала Наталья Бочкарева.