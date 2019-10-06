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Шоу-бизнес

"Героиня анекдотов и позор нации": известный актер разнес Малышеву

Елена Малышева. Фото: www.globallookpress.com
Известный российский артист Станислав Садальский не любит оставаться в стороне от жизни общества. На сей раз он высказался о неосторожном предложении Малышевой.
прочитано 1321 раз
В качестве площадки для дискуссии актер выбрал свою личную страницу в социальной сети "Инстаграм". Он разместил на ней гневный пост, в котором распек ведущую программы "Жить здорово" за ее высказывания по поводу пенсионного возраста. Напомним, что женщина предлагала увеличить его.

"Продолжительность жизни людей увеличилась на 30-40 лет. И сегодня, когда в 55 лет женщина выходит на пенсию, совершенно очевидно, что еще 30-40 лет она проживет не работая, и с этим что-то надо делать", – сказала тогда Елена.

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 Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

Подобное возмутило Садальского и он поспешил высказать свое мнение: "Антирейтинг Елены Малышевой после призыва увеличить пенсионный возраст до 67 лет побил все рекорды. Он ниже даже, чем у Максимки в субботу... (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.)

Он отметил, что передачи Малышевой иногда вызывают сомнения в ее адекватности. "И она решила конкретизировать полет мысли, высказавшись о пенсионной реформе", – съязвил Станислав, – "Если бы пенсионеров брали на работу, неужели они бы не работали. У нас сорокалетние в панике бегают, ищут работу, но рабочих мест нет"

Артист также обвинил телеведущую в искажении фактом. Он отметил, что слова Елены не соответствуют правде – "о повышении продолжительности жизни и о прекрасной медицине нагло врет".

В конце Садальский поинтересовался мнением своих подписчиков по теме. Пользователи не упустили шанс озвучить свою точку зрения: " Героиня анекдотов и позор нации(( Врачи даже имени ее слышать не хотят - стольким пациентам она запудрила мозги своим экранным мусором... ", " Вы просто не помните, как лет сто назад, я точно не помню, как она грила что пальмовое масло – это супер", " Эрнст интересно у нее лечится ? Почему она до сих пор в эфире?", " У нас на ЖД, сокращение, ой простите, оптимизация, да еже и медкомиссия, которую и в 55 трудно пройти, хочется госпожу Малышеву, пригласить к нам на ЖД поработать!".

Автор: 6 октября 2019, 14:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ужасная передача:"Жить здорово" и есть еще люди,которые смотрят эту ересь.Вообще на первом канале нечего смотреть. Когда уберут "Давай поженимся"?
Маруся
Ответить
Вот тут Садальский абсолютно прав, прав, прав.....
Совсем уже обнаглела эта Малышева, уже и выступает как законодатель. Итак уже повысили пенсионный возраст, все мало что ли. Или сама боится , что выгонят ,как профнепригодную. А после таких выступлений,хочется задать ей очень много вопросов. И где это она нашла инфу про увеличение продолжительности жизни. Пройдись по кладбищам, Малышева, и ты увидишь какой возраст умерших. 80% молодые до 45-50 лет, есть и еще моложе . Поддакивает тем,кто уже давно должен был уступить место. Я имею ввиду престарелым депутатам. Вы сначала обеспечьте нормальную медицину, качественные продукты. Не знает что ли , как живет большинство населения.
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