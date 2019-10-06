На прогуливающегося с дочерью 79-летнего Виторгана вылили ушат помоев

Виторган поделился фотографией, на которой он запечатлен прогуливающимся с супругой Ириной и младше дочерью. Публикация не оставила пользователей Сети равнодушными.
Поклонники актера отметили, что очередное отцовство пошло на пользу Виторгану. "Всегда симпатичный, даже помолодел!", "Какая прекрасная семья, когда в семье есть малыши – все такие молодые и задорные, пусть всегда у вас блестят глаза и побольше вашего творчества, так приятно смотреть вас на экране!" – писали под фото в "инстаграме" комментаторы.
Стоит отметить, что злые языки тоже не остались в стороне. Злопыхатели решили разбавить всеобщий восторг язвительными высказываниями. "Мир сходит с ума. Жалко деток. Никакие деньги не могут заменить молодых красивых родителей", – прокомментировал снимок Виторгана критик.
Ранее старшая дочь актера Эммануила Виторгана Ксения Румянцева рассказала, какие сейчас у нее отношения с отцом.
Женщина поведала, что сейчас их общение с Виторганом-старшим сошло практически на нет. Эммануил не интересуется судьбой Ксении, а та и не считает нужным лезть к нему после произошедшей истории, где Румянцеву серьезно подставили.
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