Газманов с женой попал в переплет на отдыхе

Несколько дней назад Олег Газманов отправился вместе с женой в Италию. На странице в "Инстаграм" Марина Муравьева рассказала, что в рамках поездки они планируют посетить несколько городов, сходить на выставки, посмотреть мюзикл и полюбоваться природой.
Однако вскоре выяснилось, что их путешествие идет не так гладко. Во время поездки к термальным источникам с супругами произошла неприятная ситуация. Когда Олег Газманов с женой вышел из машины, чтобы посмотреть на виноградники, то случайно захлопнул дверь транспорта с ключами внутри.
"Настоящие не пятизвездочные приключения начались! Звоним на станцию обслуживания Мерсов в Верону, их рекомендации: или выбить стекло или телепатировать второй ключ. Упс! Звоним на станцию в Москве: и они рекомендуют найти 1,5 проволоку и позвонить местному "золотые ручки", – вспомнила жена артиста.
В конце концов они решили вызвать на помощь специалиста. К счастью, мужчина быстро приехал и помог супругам открыть дверь машины. "Уф, обошлось. Теперь мчим в терме отмокать в горячей водичке! С ним так всегда весело! Главное во время выключить Марину Анатольевну", – написала супруга исполнителя.
Поклонники звездной пары не смогли пройти мимо такого любопытного поста. Они обрадовались тому, что история закончилась хорошо, и пожелали супругам хорошего отдыха: "Обожаю вашу пару. Вы такие классные! Никогда не меняйтесь", "Набирайтесь впечатлений и делитесь с нами".
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