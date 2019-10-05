Известная актриса высказалась о причине рака у Заворотнюк

Звезда юмористического шоу Comedy Woman уверена, что технология экстракорпорального оплодотворения не может привести к возникновению онкологии. Артистка хорошо знакома со всеми тонкостями и последствиями процедуры, ведь в прошлом она сама ей воспользовалась – благодаря ЭКО она родила дочь Уму.
Чтобы убедить всех недоверчивых журналистов и поклонников звезды сериала "Моя прекрасная няня", она разместила в социальных сетях цитату врача Лейлы Киндаровой. "Послушайте, ребята, крик моей души! Давайте не будем дискредитировать метод, позволивший сотням тысяч людей познать радость материнства и отцовства", – обратилась она к подписчикам.
По мнению репродуктолога, СМИ намеренно преувеличивают вред от процедуры искусственного оплодотворения, чтобы заработать высокие рейтинги. Однако журналисты часто забывают, что своими скандальными материалами они могут серьезно ранить родных и близких артистки. В заключение эксперт попросила оставить семью звезды в покое.
Напомним, в начале сентября в прессе появились сообщения о том, что врачи диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак мозга. В настоящее время знаменитость находится в клинике, ее состояние описывается как тяжелое. Многие поклонники считают, что заболевание могло развиться после того, как артистка перенесла ЭКО.
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