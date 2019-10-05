"Была неприятная история": старшая дочь Виторгана откровенно об отношениях с отцом

Старшая дочь актера Эммануила Виторгана Ксения Румянцева рассказала, какие сейчас у нее отношения с отцом.



Женщина поведала, что сейчас их общение с Виторганом-старшим сошло практически на нет. Эммануил не интересуется судьбой Ксении, а та и не считает нужным лезть к нему после произошедшей истории, где Румянцеву серьезно подставили.

"Была неприятная история, когда нас с моей дочерью Сашей пригласили в скандальную телепередачу на одном из федеральных телеканалов", – вспоминает старшая дочь артиста. Она уточнила, что изначально разговор должен был пойти о жизни на острове, но в итоге телевизионщики все выстроили так, будто бы Ксения с дочерью приехали отбирать у Виторгана квартиру.

"Тема программы оказалась совершенно другой: мол, внучке Виторгана нужна московская квартира деда. Все было так смонтировано, что получалось, будто мы приехали биться за квадратные метры в столице", – посетовала женщина в интервью газете "Комсомольская правда".

Она также добавила, что решение о прекращении общения принимал Эммануил. Тем не менее, Румянцева отметила, что ее дети и внуки хотели бы вновь увидеть деда.

"Был период, когда мы общались с отцом, и это было замечательно. Моя дочь была счастлива. У нас в семье нет мужчин, поэтому мужского общения ей не хватало," – вспоминает женщина, – "Саша очень любит деда. Даже сейчас..."

Ксения уточнила, что сейчас уже не видит смысла в налаживании отношений. Дочь знаменитого артиста, конечно, поздравит его с юбилеем, но сделает это посредством соцсетей.

