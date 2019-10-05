"Самым страшным сном оказались": Михалкова об увлечении младшей дочери

У актрисы трое детей – 19-летний Андрей, 18-летний Сергей и 6-летняя Лидия. И если сыновья Анны Михалковой уже выросли, поступили в вузы и не требуют много внимания, то маленькая дочь все еще нуждается в материнском тепле.
Сегодня, 4 октября, Анна показала в "Инстаграм", как играет с Лидией. Артистка сделала селфи, когда девочка расставляла картонные фигурки котов. По словам артистки, увлечение наследницы ей не нравится.
"Вот чем заняться в дождливый день с маленькой девочкой?! Ну конечно игрой в котиков! КОТИКОВ! Когда парни были маленькие, я думала, что как же хорошо было бы иметь девочку! Не надо бесконечно собирать биониклы, играть в черепашек ниндзя…. Но самым страшным сном оказались ролевые игры в котиков! Надо говорить за них "правильным" голосом! Обязательно жениться и плодить новых котиков! Неудержимо хочется погавкать!" – посетовала Анна Михалкова.
Комментаторы тут же отметили, что артистка ходит дома слишком нарядной. Звезда была облачена в красное платье с пестрым растительным узором. Михалкова поспешила оправдаться, мол, только пришла с работы и не успела переодеться в домашнее.
"Это случайность. Вернулась рано со съемок, не успела еще принять вид, соответствующий будням котиков", – высказалась Анна Михалкова.
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