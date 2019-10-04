Рудковской крепко досталось за хвастовство от подписчиков

Продюсер похвасталась видео с репетиции в Италии. На кадрах наследник знаменитого фигуристка отрабатывает вращение. Поклонники были в восторге от видео. "Совсем как папа! Здесь – просто копия Евгений!", "Умничка, трудяжка, талант!", – высказались они.
Но были и негативные отзывы. "Из Росси только Плющенко младший выступает? У остальных детишек не хватало таланта или денег?", – спросила одна из подписчиц.
Яна Рудковская не смогла пройти мимо такого комментария и ответила на выпад в сторону наследника. "Из России вообще пригласили выступать только Плющенко! Не совсем понятно про деньги! И Саша, и его папа катаются за гонорар и уж точно никому не приплачивают!... Дети в шоу вообще не выступают, но Сашу уже второй год приглашают! Не нравился – не звали бы! Это Италия, не Россия!", – заявила Яна Рудковская.
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