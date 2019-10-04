В "Ленкоме" жестко отреагировали на истерику Поргиной из-за оскорбления памяти Караченцова

Новость о том, что намеченный на 21 октября вечер памяти Николая Караченцова в "Ленкоме" не состоится вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Вдова актера Людмила Поргина считает это оскорблением и рыдает. И театр был вынужден оправдываться.

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