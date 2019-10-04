"А грудь специально видно?": певица Глюкоза без белья взбудоражила народ

Вокалистка опубликовала в личном "Инстаграм" яркие кадры. Певица Глюкоза запечатлена в стильном ретро-образе. Наталья Чистякова-Ионова облачена в брючный костюм. Примечательно, что блейзер звезда надела на голое тело, немного обнажив грудь.
"Готовлю для вас сюрприз! ☺️ Как думаете, что это будет?😋(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала певица Глюкоза ниже.
Подписчики решили, что вокалистка записывает новую песню или снимает клип. Поклонники намекнули артистке, что истосковались по ее творчеству. Последний официальный сингл Натальи Чистяковой-Ионовой "Фэн-шуй" вышел аж в декабре 2018 года. Артистка давно не выпускала ничего заметного.
Судя по всему, певице Глюкозе милее привлекать внимание своими формами, нежели пением. Наталья постоянно выкладывает в соцсети откровенные фото. 33-летняя артистка много времени проводит в спортзале, оттачивая и без того идеальную фигуру, неудивительно, что ей хочется показать результаты своих трудов.
К слову, этот раз для артистки не стал исключением. Подписчики мужского пола, отметили, что певица Глюкоза практически полностью оголила грудь. "Извините. Вы без лифчика? Грудь видно)", "А грудь специально видно???😍", "Голой выйдешь на сцену... ждем😂", – писали взбудораженные поклонники .
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