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"Начал совать туда язык": настойчивый ухажер перепугал Бузову неожиданными ласками

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Звезда шоу "Дом-2" и певица Ольга Бузова рассказала, как произошел ее первый поцелуй. По словам звезды, это был травмирующий опыт.
прочитано 1403 раза

Поющая телеведущая появилась в новом выпуске "Ютуб"-шоу "Вопросы взрослому". Ольга Бузова побеседовала с ребятами от 10 до 16 лет. Дети задавали каверзные вопросы звезде и живо интересовались ее личной жизнью.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Так во время беседы Ольга Бузова рассказала, что впервые поцеловалась очень рано – в 13 лет. За будущей звездой тогда настойчиво бегал мальчик по имени Виталик. Ухажер предлагал Бузовой встречаться, однако та давала ему от ворот поворот, так как уже была влюблена.

"И он затащил меня под балкон, что-то хотел мне показать. Я, естественно, дура набитая тогда была, и пошла за ним на балкон, мы под него подлезли. Он просто взял мое лицо, губами к моему рту и начал совать туда язык. Представляете, фу!" – отметила Ольга Бузова.

Ольга Бузова. Кадр youtube.com

По словам Ольги, тогда она не поняла, что произошло. Испугавшись, она крепко сжала губы и попыталась ототкнуть Виталика. Ласки от нелюбимого звезда до сих пор вспоминает с содроганием.

"Он у меня отбил всякое желание подходить к мужчинам. После этого у меня появился молодой человек, с которым мы сначала долго-долго ходили за ручку, только за ручку", – поделилась Ольга Бузова с ведущей шоу Екатериной Варнавой. Артистка считает, что к поцелуям надо переходить только после 16 лет. 

4 октября 2019, 19:17
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

TOMOC
Ответить
ООО ЕЩЕ ИДА ШУРЫГИНА ОЛьга молодость вспомнила
Гость
Ответить
А что ж статью не подписали, паскудники, про свою ЗВЕЗДУ?
Вьетнамский сержант
Ответить
Я не знаю слов любви, но в Бузову совать бы не стал.
Гость
Ответить
Это кого к детям приглашают? Пошлую курицу?
Гость
Ответить
"Скромницу" Бузову сейчас ничем не удивить и не напугать ,она сама кого угодно напугает
В Барнауле на сцене поправляет колготки,в какой то момент вовсе начала прыгать,садиться на корточки с раздвинутыми ногами и трогать себя Движения в танцах, с полуголыми танцорами, пошлые,развратные ДА,детки пришли посмотреть на своего кумира Удовольствие, сомнительное
Гость
Ответить
В 16 лет поцелуй,а в 17 лет ушла из дома, к мужику жить Как быстро события развиваются Но быстро, поняла или он понял, надо расходиться Домой Бузова не пошла,нашла новой дом и работу Пошла в притон ,обслуживать клиентов Уж там то поцелуи,самый раз?!
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