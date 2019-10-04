"Живи спокойно, страна, я у тебя всего одна!": прокуратура сняла с Цымбалюк-Романовской все обвинения

"Аферистка", "мошенница на доверии", "воровка", "одной ногой в можайской женской колонии" – именно в таких выражениях пишут в социальных сетях о Виталине Цымбалюк-Романовской адепты ее бывшего мужа Армена Джигарханяна. И живо интересуются, почему она не отрабатывает 200 часов, которые ее присудили. Корреспондент "Дни.ру" решил спросить про это у самой киевской пианистки.

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