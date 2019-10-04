"Я так же орал в детстве": звезда "Реальных пацанов" удивила народ (видео)

Свои эмоции знаменитость не постеснялась выложить в социальной сети "Инстаграм". Ролик уже посмотрели больше 27 тысяч раз. Селиванов подписал видео так: "Исландия – то место, где должен побывать каждый хотя бы раз. В скором времени выйдет песня и клип "Шагай“, где в главных ролях будем выступать мы с супругой".
Как сообщает информагентство URA.ru, это не первый раз, когда жена Владимира принимает участие в съемках. Ранее она уже появлялась в других клипах.
Актер отметил, что именно в Исландии ему постоянно хочется кричать от красоты пейзажей. Поклонники отреагировали с юмором на его признание: "Вова, я так же орал в детстве когда по лесу ходил 😁🤣 (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.)".
Популярные темы форума
Первый opгaзм
Дети это кошмар
Самая некрасивая женщина в мире
Телец подлец
Не " выметать ссор из избы "
Интернациональное имя ребенку
Самый отстойный мужик
Как увести женатого?
Самый классный мужик
Имя для кошки