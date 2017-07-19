"Реальный пацан" стал отцом
31-летний актер сообщил поклонникам радостную новость. Избранница Владимира подарила ему наследницу.
В микроблоге мужчины появилась фотография, на которой он запечатлен с детской коляской. "У меня родилась дочь!" – подписал снимок артист. Другими подробностями Селиванов предпочел не делиться. Поклонники поздравили Владимира с появлением дочери и пожелали ей быть здоровой и расти на радость родителям.
"Владимир, искренне рады за вас с супругой! Желаем крепкого здоровья твоей доченьке и самого прекрасного детства", "Вован, поздравляшки с рождением дочурки! Желаю, чтобы у Вас с Викушей было все хорошо! Чтобы царили в вашей семье любовь, уют, ласка, понимание, нежность. А, главное, здоровья малышке, самого крепкого. Теперь в твоей жизни появилась вторая принцесса! Счастья вашей семье и добра. Береги их и всей душой люби", "Вова, сердечные поздравления из Перми! Пусть дочка растет умной, красивой, здоровой, веселой, доброй, на радость маме и папе!" – разделили радость актера поклонники.
О второй половинке Владимира Селиванова почти ничего не известно. Молодой человек предпочитает скрывать свою девушку от поклонников и журналистов. В одном из интервью он рассказал о том, что будущая мать его ребенка написала ему в Instagram. Незнакомка показалась Владимиру творческой натурой.
Журналисты пообщались с коллегой и другом актера, Антоном Богдановым, который подтвердил информацию о том, что его приятель празднует пополнение в семье. "У Вовы прекрасная дочка. Мы поздравили его нашей командой "Реальных пацанов". Была мини-вечеринка. Правда, я в это время был на съемках, не мог присутствовать. Приехал уже поздно ночью, когда вечеринка близилась к концу", – цитирует Антона Woman’s Day.
Тяжелую болезнь сатирика вызвался лечить профессор Андрей Захаревич
Актриса не собирается скрывать недуг матери
Канцлер Германии оказала членам королевской семьи радушный прием
Депутат Верховной рады поделился своими бредовыми мыслями