"Реальный пацан" стал отцом

Вован из "Реальных пацанов" празднует пополнение в семье. Возлюбленная Владимира Селиванова подарила ему девочку, которую назвали Евой. Коллеги и друзья артиста по сериалу отметили радостное событие вместе с ним, устроив вечеринку.

31-летний актер сообщил поклонникам радостную новость. Избранница Владимира подарила ему наследницу.

В микроблоге мужчины появилась фотография, на которой он запечатлен с детской коляской. "У меня родилась дочь!" – подписал снимок артист. Другими подробностями Селиванов предпочел не делиться. Поклонники поздравили Владимира с появлением дочери и пожелали ей быть здоровой и расти на радость родителям.

Публикация от Владимир Селиванов (@selivanov_v) Июл 17 2017 в 6:29 PDT

"Владимир, искренне рады за вас с супругой! Желаем крепкого здоровья твоей доченьке и самого прекрасного детства", "Вован, поздравляшки с рождением дочурки! Желаю, чтобы у Вас с Викушей было все хорошо! Чтобы царили в вашей семье любовь, уют, ласка, понимание, нежность. А, главное, здоровья малышке, самого крепкого. Теперь в твоей жизни появилась вторая принцесса! Счастья вашей семье и добра. Береги их и всей душой люби", "Вова, сердечные поздравления из Перми! Пусть дочка растет умной, красивой, здоровой, веселой, доброй, на радость маме и папе!" – разделили радость актера поклонники.

О второй половинке Владимира Селиванова почти ничего не известно. Молодой человек предпочитает скрывать свою девушку от поклонников и журналистов. В одном из интервью он рассказал о том, что будущая мать его ребенка написала ему в Instagram. Незнакомка показалась Владимиру творческой натурой.

Публикация от Владимир Селиванов (@selivanov_v) Янв 14 2017 в 7:50 PST

Журналисты пообщались с коллегой и другом актера, Антоном Богдановым, который подтвердил информацию о том, что его приятель празднует пополнение в семье. "У Вовы прекрасная дочка. Мы поздравили его нашей командой "Реальных пацанов". Была мини-вечеринка. Правда, я в это время был на съемках, не мог присутствовать. Приехал уже поздно ночью, когда вечеринка близилась к концу", – цитирует Антона Woman’s Day.