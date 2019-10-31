Заговорил: Тарасов выдал неожиданные подробности развода с Бузовой

Дмитрий Тарасов долго не комментировал свое резонансное расставание с Ольгой Бузовой. Наконец футболист прервал молчание.

Дмитрий Тарасов принял участие в программе "Всему Головин" на "Ютуб". Футболист впервые рассказал свою версию расставания с Ольгой Бузовой. Отметим, что звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" утверждала, будто спортсмен с друзьями выгнал ее из квартиры и забрал машину. Да и вообще, якобы она оказалась последней, кто узнал про его измену.

Однако сам футболист утверждает, что все было иначе. "Мы жили с Олей пять-шесть лет, но я так и не увидел никаких изменений. Мне нужна была семья, а человек хотел работать. В этом и была самая главная причина расставания", – заявил Дмитрий Тарасов.

Якобы спортсмен не собирался выгонять Ольгу Бузову. "Выкидывал ли я ее из квартиры? Конечно, нет! Посмотри на меня, я добряк по жизни!" – оправдался футболист. Он рассказал: "Я просто сказал: "Оль, я ухожу из квартиры. Ты поживи, сколько тебе нужно, найди квартиру. Я тебе буду снимать".

Однако Тарасов не стал скрывать, что автомобиль он действительно у Бузовой отобрал. Но на то была причина. "Потом началась грязь. И уже после оскорблений моей семьи я забрал машину", – объяснил футболист. К тому же, по брачному договору, который они с Ольгой подписали, квартира и машина принадлежали именно Дмитрию.

Футболист опроверг слова Бузовой об измене. "Она прекрасно знает, как все было. При этом говорит про какую-то измену. Смешно мне реально. Я к ней абсолютно нормально отношусь до сих пор. У меня нет претензий. И, если увижу, обязательно поздороваюсь, спрошу, как дела. Без проблем", – сказал спортсмен.

Дмитрий признался, что ему не нравилась бешеная работоспособность Ольги. Он предпочитал, чтобы она больше времени проводила дома. Да и вообще, высказался Тарасов, Бузовой развод был выгоден. "Я понимал, что развод будет ей на руку, что она будет жертвой, которую надо жалеть. И займется, наконец, тем, чего я не позволял делать, работать настолько, насколько она хотела", – поделился бывший муж Ольги Бузовой.

Отметим, сейчас Дмитрий Тарасов счастлив в третьем браке с моделью Анастасией Костенко. В 2018 году она родила ему дочь Милану. Недавно стало известно, что Анастасия снова беременна.