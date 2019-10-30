"Божественная красота": Собчак соблазнилась и потрогала грудь Волочковой

Бывшая прима Большого театра гордится своим пышным бюстом. Анастасия Волочкова уверяет, что ее роскошные формы от природы.

По словам балерины, ее грудь настолько привлекательна, что даже ее заклятая подруга Ксения Собчак соблазнилась и не смогла устоять. Телеведущая потрогала бюст балерины, чтобы убедиться в его натуральности.

"У меня на самом деле очень большая благодарность к Всевышнему и моему трудолюбию за то, что у меня божественная красота, это правда. Я благодарю Бога. Многие не могут поверить, что это не плоды и не работа каких-то, знаете, пластических хирургов, а именно свое все", – сказала Волочкова.

Танцовщица подчеркнула, что из искусственного в ней только наращенные гелем ногти. Даже камень в ее кольце, турмалин Параиба, настоящий. Анастасия напомнила, что он стоит 50 миллионов рублей.

Главным своим недостатком Анастасия Волочкова считает наивность. Балерину легко обвести вокруг пальца.

"У меня есть такой девиз по жизни: я ни о чем не жалею. Я, с одной стороны, могу сказать себе: "Ну блин, опять то же самое". И скажу, в каких ситуациях – эти ситуации всегда связаны с моей доверчивостью. Моя мама считает, что самый большой мой недостаток – это моя доверчивость, открытость людям и возможность людям пользоваться моей добротой. Я считаю, что пусть это будет самым большим моим недостатком", – рассказала экс-прима балерина Большого театра в рамках проекта "МОРОЗОВА ХЗ ШОУ", который выходит на радио "ENERGY".

Анастасия Волочкова подчеркнула, что придерживается мысли о том, что хороших людей обманывают не потому, что они идиоты. Просто иногда можно довериться не тому человеку.