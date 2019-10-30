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"Божественная красота": Собчак соблазнилась и потрогала грудь Волочковой

Ксения Собчак и Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру
Бывшая прима Большого театра гордится своим пышным бюстом. Анастасия Волочкова уверяет, что ее роскошные формы от природы.
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По словам балерины, ее грудь настолько привлекательна, что даже ее заклятая подруга Ксения Собчак соблазнилась и не смогла устоять. Телеведущая потрогала бюст балерины, чтобы убедиться в его натуральности.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"У меня на самом деле очень большая благодарность к Всевышнему и моему трудолюбию за то, что у меня божественная красота, это правда. Я благодарю Бога. Многие не могут поверить, что это не плоды и не работа каких-то, знаете, пластических хирургов, а именно свое все", – сказала Волочкова.

Танцовщица подчеркнула, что из искусственного в ней только наращенные гелем ногти. Даже камень в ее кольце, турмалин Параиба, настоящий. Анастасия напомнила, что он стоит 50 миллионов рублей.

Главным своим недостатком Анастасия Волочкова считает наивность. Балерину легко обвести вокруг пальца.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"У меня есть такой девиз по жизни: я ни о чем не жалею. Я, с одной стороны, могу сказать себе: "Ну блин, опять то же самое". И скажу, в каких ситуациях – эти ситуации всегда связаны с моей доверчивостью. Моя мама считает, что самый большой мой недостаток – это моя доверчивость, открытость людям и возможность людям пользоваться моей добротой. Я считаю, что пусть это будет самым большим моим недостатком", – рассказала экс-прима балерина Большого театра в рамках проекта "МОРОЗОВА ХЗ ШОУ", который выходит на радио "ENERGY".

Анастасия Волочкова подчеркнула, что придерживается мысли о том, что хороших людей обманывают не потому, что они идиоты. Просто иногда можно довериться не тому человеку.

30 октября 2019, 19:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру

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