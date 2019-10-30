Богатый любовник жестоко обманул Анастасию Волочкову

Анастасия Волочкова в откровенном интервью рассказала о том, как стала жертвой обмана возлюбленного. По словам балерины, она не чувствовала подвоха.

Бизнесмена Сулеймана Керимова Анастасия Волочкова считает главной любовью в своей жизни. Несмотря на сильные чувства, балерина все же приняла решение о расставании. В интервью она призналась, что стало одной из причин для радикального шага.

По словам артистки, Керимов следил за ней, а она не подозревала об этом. "Сулейман ревновал меня ко всем. Я искренне его любила и на других мужчин даже не смотрела. Ни разу не дала повода для ревности", – подчеркнула балерина.

Как утверждает Волочкова, все три года, что они встречались, Керимов контролировал каждый ее шаг. Анастасия списывала невероятную проницательность любовника на сильные чувства.

"Шло постоянное наблюдение. За мной следовала машина, и специально нанятые люди докладывали Сулейману, где я и что делаю. А я-то удивлялась, когда он звонил мне в салон красоты, где делала прическу, и как бы мимоходом спрашивал, где я, не в салоне ли красоты. Мне казалось, что это так замечательно: он угадывает, где я, наверное, сердцем чувствует", – вспомнила Волочкова.

Когда правда вскрылась, она обратила внимание на детали, которым раньше не придавала значения. "Вытаскивая диктофон из дивана, я горько смеялась над собственной любовью и доверчивостью. Оказывается, Сулейман мне совершенно не доверял, контролировал каждый мой шаг, каждое слово", – цитирует балерину сайт "Комсомольская правда".

И все же артистка продолжает верить людям. "Я очень быстро привыкаю к человеку, быстро влюбляюсь, мгновенно откраиваю душу в общении с людьми, быстро доверяю. Я вообще стремительная во всем! Очень болезненно всегда для меня, как и для многих из вас наверняка, разочарование в людях, которым веришь без остатка. Разочарование в поступках людей, в их недобропорядочности и невежестве зачастую. Но всегда на смену людям, в которых я разочаровалась, приходят хорошие и одаривающие светом", – написала не теряющая оптимизма Анастасия Волочкова в своем инстаграм-аккаунте.