Муцениеце в "бабушкином" платье заподозрили в беременности

Накануне Агата Муцениеце посетила презентацию свадебных нарядов от известного бутика. Актриса пришла на мероприятие в смелом образе.
Звезда облачилась в платье с леопардовым принтом, рюшами на груди и поясом на талии. Интересно, что наряд украшен вставкой с изображением денежных купюр. Также у Агаты были черные босоножки на высоком каблуке. Звезда предпочла завить кудри и сделать едва заметный макияж.
Поклонников выбор Агаты Муцениеце крайне удивил. Кто-то предположил, что артистка пытается скрыть беременность, другие назвали ее наряд старушечьим.
"Агата, красотка))) ты беременна)))? Или мне показалось)? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Для бабушек!! 😂", "мешковина какая то, реально портит фигуру, для бесформенных бабищ🤗", "Как бабушка", "О май гад, что за бабуля?" – раскритиковали звезду обыватели.
Между тем стилист Олеся Чех поддержала Агату Муцениеце и назвала образ удачным. "Очень экстравагантное платье выбрала Агата. Особенно учитывая повод – презентация свадебных нарядов. Эпатирующий образ, и если цель была удивить, то она достигнута. С точки зрения фасона – платье, безусловно, идет Агате. И в целом образ скорее удачный. Но что-то мне подсказывает, что леопардовое платье с принтом долларов выбрали не ради красоты", – цитирует стилиста Teleprogramma.pro.
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