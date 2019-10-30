Юлия Михалкова объяснила причину ухода из "Уральских пельменей"

По словам артистки, сопутствующих факторов было много, но главным стала творческая стабильность. Для актера это злейший враг. Звезда уверена: если артист становится заложником одного образа, это приведет самоповторам и забвению.
Юлия отметила, что вынашивала это решение полгода. Оно не было спонтанным, как считают многие. Светская дива поблагодарила всех членов команды, заметив, что они многое ей дали в профессиональном плане, сообщает Teleprogramma.pro. "Всех люблю!" – высказалась девушка.
"В "Пельменях" я достигла потолка. Меня просили остаться, но то, что предлагали, все это я переросла", – призналась Михалкова.
Актриса рассказала о творческих планах. По ее словам, жизнь теперь началась сверхактивная. Юлия готовит собственное шок-шоу с интеллигентным юмором, снимает кулинарную передачу и монтирует острый видеопроект в интернете.
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