У Поргиной появился неожиданный защитник после отмены вечера Караченцова в "Ленкоме"

Мероприятие должно было состояться 21 октября. Оно было приурочено сразу к двум датам – 75-летию Николая Караченцова и годовщине его смерти. Однако в "Ленкоме" проведение вечера память поставили под вопрос, мол, к этой дате еще не исполнится 40 дней с момента кончины художественного руководителя театра Марка Анатольевича Захарова.
Вдова Караченцова Людмила Поргина описала сложившуюся ситуацию прессе, после чего директору "Ленкома" тоже пришлось пообщаться с журналистами. По словам Марка Варшавера, вечер памяти Караченцова состоится, просто в другой день, в какой – пока не решено.
За многострадальную вдову Николая Караченцова вступился член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Общественник в беседе с "Дни.ру" принял сторону Людмилы Поргиной.
"Я понимаю, что траур, понимаю, что какие-то комедии сейчас ставить в репертуар не стоило бы. Но то, что говорит Людмила Поргина, что под предлогом траура хотят отменить юбилейный вечер памяти Николая Петровича Караченцова это вообще странная история. Театр же не закрылся на 40 дней. Спектакли идут", – отмечает общественник.
По словам эксперта, Людмила Поргина абсолютно правильно поступила, обратившись в СМИ. "В ее адрес говорят немало неприятных вещей, это уже стало общим местом, но причем тут вечер памяти Николая Караченцова. На мой взгляд, этот великий артист не заслужил, чтобы совсем через короткое время после смерти вечер в его честь отменяли из-за смерти худрука театра, память о котором я уважаю ничуть не меньше, чем память о Николае Петровиче. Нужно проводить 21 октября этот вечер несмотря ни на что", – сказал Вадим Манукян.
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