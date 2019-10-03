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"Парализовало половину лица": состояние Бочкаревой после скандала с наркотиками резко ухудшилось

Наталья Бочкарева. Фото: www.globallookpress.com
Стало известно о плохом самочувствии актрисы Натальи Бочкаревой на фоне инцидента с найденными у нее наркотиками. Впрочем, звезда продолжает отрицать свою причастность к делу.
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Скандал разразился на прошло неделе. Сотрудники полиции остановили черный "Кадиллак" за рулем которого, по их словам, сидела неадекватная звезду сериала "Счастливы вместе". Стражам правопорядка показалось, что знаменитость находится в стадии опьянения, причем, вероятно, наркотического. Женщину досмотрели и обнаружили купюру с остатками кокаина, а также мешочек с наркотиком, который "Дарья Букина" пыталась спрятать у себя в нижнем белье.

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Артистка же продолжает утверждать, что все это сфальсифицировано. Кроме того, Бочкарева так распереживалась, что инцидент оказал прямое влияние не ее здоровье. Сейчас женщина находится в плачевном состоянии, о чем рассказал ее друг – музыкант Андрей Ковалев.

"Мы общаемся, я поддерживаю ее во всей этой истории. Наташа болеет, слегла с температурой под 40. У нее на фоне всего этого кошмара парализовало половину лица," – поведал мужчина в интервью журналистам издания Starhit.

Он также уточнил, что надеется на скорейшее выздоровление своей подруги. Впрочем, пока же, по последним данным, артистке уже пришлось пропустить съемки в очередном проекте. Кроме того, сама Бочкарева пока никак не комментирует свое здоровье и не выходит на связь с журналистами. Отметим, что после того, как разгорелся скандал, женщина перестала появляться на модных тусовках, правда, обвинения она не оставила без внимания.

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Публикация от Наталья Бочкарева (@natalia_bochkareva_official)

Напомним, что Наталья даже выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" видеообращение, в котором заявила, что все обвинители "будут наказаны". Она отметила, что не собирается оставлять клевету без внимания и намерена бороться с ней доступными способами.

Автор: 3 октября 2019, 20:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды Бочкаревой и Андреевой

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Хельга ( Германия)
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Ломка, наверное, началась!
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