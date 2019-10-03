"Проводим дни и ночи вместе": Лобода показала близкого мужчину

Исполнительница и саундпродюсер вместе работают над новым альбомом. Звезда пообещала, что ее новый альбом должен выйти в ноябре.
"Знакомьтесь: мой друг, парень, с которым мы проводим дни и ночи вместе уже неделю как! Мой незаменимый саундпродюсер", – подписала Светлана Лобода совместное фото. Однако внимания подписчиков удостоился не столько кадр и подпись к нему, сколько хештеги. В них певица указала, что новый альбом "на подходе", передает Пятый канал.
Фолловеры со скепсисом отнеслись к словам Светланы Лободы. "Свет, мы, конечно, все понимаем, но альбом уже на ноябрь переносится?", "Уточни, пожалуйста: ноябрь какого года?", - высказались подписчики певицы.
Напомним, ранее Светлана Лобода показала новорожденную дочь известного украинского дизайнера Лилии Литковской. Певица назвала ребенка "маленьким Буддой". В комментариях поклонники посоветовали знаменитости родить сына.
Как писали "Дни.ру", Светлана Лобода воспитывает двух дочерей: восьмилетнюю Евангелину Левандовскую и полуторагодовалую Тильду. Кто ее отец – доподлинно не известно, но многие предполагают, что это Тиль Линдеманн.
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