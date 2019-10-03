"Мы его потеряли": страшное заявление Цымбалюк-Романовской о Джигарханяне

Армену Джигарханяну исполнилось 84 года. Его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская не имеет возможности лично поздравить актера. Но признается, что очень переживает за его судьбу.

Фотографии Армена Джигарханяна с похорон Марка Захарова ужаснули Виталину Цымбалюк-Романовскую. "Он выглядит очень плохо – постарел лет на 20 за эти два года, – едва скрывает слезы киевская пианистка. – Просто сравните его фотографии в "Инстаграм" два года назад и то, что вы видели. Мне кажется, что это ужасно. Мне кажется, что мы его потеряли. От этого грустно, потому что я десять лет посвятила тому, чтобы он выглядел блестяще, и мне это удавалось".

"Для человека его уровня, его масштаба это ужасно", – сделала страшное заявления Цымбалюк-Романовская. Она уверена, что актер лишен самостоятельной воли. Его водят, показывают людям, а сам он сдает на глазах. За него пишут, за него говорят и подставляют его фотографии очень кстати, где он плохо выглядит, на удивление. Лично его мы не слышали уже два года".

Вид немощного актера у гроба Захарова потряс пианистку: "То, что я увидела, – это было позорно. Ну правда… Я расстроилась. Лично ко мне это не имеет отношения, я понимаю. Но понимаю и то, что это стыдно для Армена Борисовича, и я расстроилась", – цитирует бывшую жену артиста Teleprogramma.pro.

Напомним, Армен Борисович был женат на Виталине Викторовне с 25 февраля 2016 года по 27 ноября 2017 года. Их громкий развод обсуждала вся страна, причем многие считали, будто оборотистая киевская пианистка обобрала актера, хотя многочисленные прокурорские проверки это не подтвердили. В сентябре 2019 года Армен Джигарханян сообщил, что воссоединился с Татьяной Власовой, специально вернувшейся из США, чтобы ухаживать за бывшим мужем. "Будем стареть вместе", – заявил артист.