Русская Кардашьян показала провокационное видео

Сексуальная красотка демонстрирует пышные формы, поглаживая себя. А на снимке брюнетка позирует в раздельном купальнике, слегка прикрывшись халатом. Кадры возбудили фолловеров на множество комплиментов.
Большинство пользователей сочли, что халат в данном случае лишний, передает Пятый канал. "Бомба!", "Не девушка, а мечта", "Грудь огонь!", — высказались подписчики Анастасии Квитко. Между тем, ранее поклонников русской Кардашьян озадачило, что модель несколько дней подряд не меняет локацию для фотосессий.
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