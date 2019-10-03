Нашумевший клип о Москве испортил отношения Тимати и Гуфа

Алексей Долматов не стал скрывать, что после появления ролика в Сети к нему стали относиться с презрением. Люди на улице смотрят на него с неприязнью, а официанты свысока, у артиста перестали просить автографы.
Рэпер Гуф отметил, что теперь не чувствует себя в безопасности. А он, к слову, передвигается без охраны.
Долматов сообщил также, что отношения с рэпером Тимати испортились. "Мы теперь особо не общаемся, с днем рождения он меня не поздравил", – поделился Алексей, которому 23 сентября исполнилось 40 лет.
По словам рэпера Гуфа, многие его знакомые плохо отзывались о Тимати, однако он не обращал на это внимания. Алексей Долматов подчеркнул, что согласился участвовать в проекте из-за того, что был в долгу перед коллегой. Ранее Тимати очень помог Гуфу, как именно артист выручил приятеля – неизвестно.
Напомним, клип Гуфа и Тимати "Москва" всего за пару суток набрал рекордное количество дизлайков на "Ютуб" – около 1,2 миллиона. В песне столицу России называют городом, в котором не проводят гей-парады, а также встречаются строки: "В пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги, не втираю дичь". Через несколько дней после публикации ролик удалили, но его копии все еще можно найти в Сети. Интересно, что рэпер Гуф утверждает, что Тимати втянул его в этот проект практически обманом, не рассказав до конца о содержании композиции.
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