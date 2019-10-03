"Засужу барыг!": взбешенная Кравец подала иск на клинику после новости о риске жизни

На сайте Росздравнадзора появилось сообщение: "Использование текстурированных грудных имплантатов Biocell компании Allergan может привести к возникновению анапластической крупноклеточной лимфомы". Попросту говоря – к редкой форме рака. У главной светской львицы Москвы Алены Кравец стоят именно такие импланты...



Алена Кравец всерьез обеспокоена тем, что попала в зону риска – рак может проявить себя в любой момент. "Я боюсь ампутации груди, поэтому срочно обратилась к врачу, сделала УЗИ, провела маммографию, – плачет Кравец. – Врачи пока ничего конкретного не говорят, твердят, что надо провести дополнительные исследования и сдать анализы. Даже не знаю, что и думать. Сна нет – в голову лезут тревожные мысли".

Операцию она делала в Швейцарии пять лет назад. И выложила за нее 20 тысяч швейцарских франков (1 300 820 рублей по сегодняшнему курсу Центробанка).

"Долго выбирала и клинику, и имплантаты. Доктора тамошние меня убедили ставить самые дорогие и лучшие имплантаты Alergan. И теперь такие страшные новости!" – рыдает Алена.

Ее адвокат Лариса Широкова посоветовала написать заявление на клинику и на хирурга за некачественно оказанные медицинские услуги и угрозу жизни. Алена настроена решительно. "Засужу барыг!" – обещает она.

Через суд красавица намерена взыскать с клиники и производителя имплантов компенсацию за повторную операцию и моральные страдания. "Я ведь потеряю несколько рекламных контрактов в то время, когда буду переделывать грудь, – а это большие деньги. Их я тоже буду пытаться получить при помощи моего адвоката", – решительно настроена Алена Кравец.