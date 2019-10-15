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"Вот уроды": Самбурскую жестоко обвели вокруг пальца

Настасья Самбурская. Фото: www.globallookpress.com
Нередко жертвами мошенников становятся не только простые граждане нашей страны, но и знаменитости. Так Настасью Самбурскую умудрились обвести вокруг пальца.
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Своим негодованием актриса поделилась на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Девушка рассказала о том, что неудачно выбрала отель при путешествии во Францию. Одна из компаний предложила ей пожить в роскошной гостинице за 60 тысяч вместо 1780€ (около 126,5 тысяч рублей по нынешнему курсу), если знаменитость напишет потом пост с отзывом.

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"Поехали мы как-то отдыхать с Натальей Рудовой. Нашли через Инстаграм агентство, которое за рекламный пост обещало сделать нам отель стоимостью 1780€ всего за 60тр. Огромное количество блогеров и даже наших знакомых артистов рекламировало их и собственно ничего не предвещало беды. Радостно собрали чемоданы и примчались в Канны (Здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены – прим.ред.)", – написала Самбурская.

По ее словам, в гостинице у знаменитостей запросили только паспорта и карту для оплаты мини-бара. Девушки зарегистрировались у администраторы, пожили, заплатили агентству оговоренные 60 тысяч и уехали домой. Настастья отметила, что пост с отзывом опубликовала у себя Наталья Рудова. Казалось бы, что может пойти не так? Однако история приобрела неожиданный поворот.

"Проходит 2,5 месяца и с моей Карты списывают 1780€ и в наименовании организации, получившей платеж, этот отель. Начинаю шерстить по их аккаунту, всех, кого они перерепостили, пользовавшихся их услугами и нахожу знакомых, кого-то кинули на 400 и 100т, а так же девушку, которую из-за них забрали в тюрьму во Франции! Потому что, судя по схеме, оплачивает это агенство в отеле ваше проживание ворованными картами, хозяин оспаривает платеж и автоматически, с вашей карты, которую вы давали при заселении списывается полная сумма проживания", – рассказала артистка.

Она отметила, что после пошла в полицию и написала заявление. Два месяца от правоохранителей не было ни единого звонка, однако вскоре мошенники вернули Самбурской 60 тысяч, чтобы она не поднимала шумиху. Разумеется, со своим гордым нравом актриса не могла не рассказать о случае вопиющего надувательства.

В свою очередь поклонники Анастасии также принялись высказываться под ее постом: "Капец. Нам они тоже писали. Спасибо за инфу🙌🏻 ", "Халява,она такая,не знаешь,где найдешь,где потеряешь,мошенников везде полно", "Обалдеть. Вот уроды...", " Жулики во все времена существовали, как только человек появился на планете Земля) Классно выглядишь)".

Автор: 15 октября 2019, 09:30
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Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии

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