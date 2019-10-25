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"Мы с тобой проспали самолет": красавица-дочка Седоковой покоряет мир высокой моды

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Дочь Анны Седоковой покоряет мир высокой моды. Недавно у девушки состоялся дебютный показ, в котором она приняла участие в качестве модели.
прочитано 655 раз

Радостной новостью Анна поделилась на своей странице в социальной сети "Инстаграм". В своих "Сториз" знаменитость выложила видео с модного показа, где рассказала подробности с мероприятия. Кроме того, звезда отечественного шоу-бизнеса показала фотографию сразу после ивента и поздравила обожаемое чадо "с почином".

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 Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

"Мое самое крутое счастье 💛Это мы с Алиной вчера возвращаемся с ее первого ( моего первого ) показа !!!!!! Аааааа!!! Как человек волновался! Ведь ей даже никто ничего не показал! "Просто выйди и иди, ты же крутая", – сказала ей мать и начала решать 1000001 организационный вопрос 🤪 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)" – рассказала Седокова.

Она отметила, что перед выходом на подиум сказала своей дочери всего две вещи – что ни при каких обстоятельствах Алина не должна выходить из сценического образа и что она очень любит дочь. Видимо, такие напутствия заботливой мамы дали хороший результат – показ прошел на славу. Правда, Анна уточнила, что со звездной семьей уже на утро случилась небольшая неприятность. Они умудрились проспать рейс. Впрочем, это оказалось не фатально.

"Мне кажется, это было невероятно ! И не важно, что только что мы с тобой проспали самолет 😅Ведь главное это не останавливаться и продолжать идти к своей цели!! И не выходить из образа", – подытожила Седокова.

Автор: 25 октября 2019, 15:29
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