Седокова стала самой горячей мамочкой

Тройку лидеров возглавили представительницы прекрасного пола с темными волосами. Помимо Анны, которая в свои 36 воспитывает троих детей – 15-летнюю Алину, восьмилетнюю Монику и двухлетнего Гектора, одними из самых горячих мам оказались Алена Водонаева и недавно родившая Тимати наследника модель Анастасия Решетова.
Отмечается, что эти девушки частенько балуют своих поклонников пикантными фотографиями. Так недавно Алена Водонаева снялась в откровенной фотосессии. Ее нарядом выступило черное латексное платье, эффектно подчеркивающее роскошные формы. Фотографии с сета оказались настолько горячими, что одну из них администрация социальной сети "Инстаграм" посчитала чересчур откровенной и удалила ее.
Остальные участницы рейтинга также поражают своей красотой. К примеру, на четвертой строчке расположилась певица Светлана Лобода. Как отмечает издание Newinform, составившее список, 37-летней знаменитости достаточно просто опубликовать фото с концерта или репетиции, чтобы взбудоражить поклонников.
Далее по списку идут такие российские мамочки как Рита Дакота, телеведущая Анфиса Чехова, певицы Вера Брежнева, Ани Лорак, экс-солситка группы "Серебро" Елена Темникова. Замыкает десятку красоток бывшая супруга рэпера Гуфа, бьюти-блогер и ювелирный дизайнер Айза Анохина.
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