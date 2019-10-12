Анна Седокова поддержала женатого любовника

На протяжении всей игры исполнительница выкладывала в Stories в своем Instagram-аккаунте видео, снятые с трибуны. Конечно, главным героем роликов был возлюбленный Анны. Седокова с удовольствием транслировала успехи Тимму, всеми силами демонстрируя гордость за него.
Несмотря на то, что пара пока не сделала официального заявления об их статусе отношений, никто больше не сомневается в том, что они вместе. Недавно певица опубликовала в своей социальной сети снимок, на котором запечатлена с баскетболистом. На фото Анна и Янис запечатлены спиной к камере, они куда-то идут, держась за руки. "Ведь мы до самого конца по одному пути…" – подписала кадр звезда.
Отметим, что спортсмен не является завидным холостяком, ведь у него есть штамп в паспорте. Его жену зовут Сана. Девушка подарила мужу сына, которому дали имя Кристиан. И все в их семье складывалось гладко, пока баскетболист не встретил Седокову. К слову, жена Яниса в разводе винит именно Анну.
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