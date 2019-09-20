Перевязанную ремнями Анну Седокову выбило из колеи

Свадьба Бондарчука и Андреевой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Скоропостижная смерть Цымбалюк стала шоком
Волочкова без лифчика ворвалась в школу к дочке
Народ молится за сына Булановой после несчастья
В семье Тимати случилось долгожданное пополнение
Сделано важное заявление о шансах мужа спасти Заворотнюк
партнеры
Пятница 20 сентября
Лента новостей
02:11
Опасно для здоровья: раскрыта вся правда о туши для ресниц
22:01
Страшные кадры: в Грозном полыхает крупный ТЦ
21:27
Есть пострадавшие: в Москве случилось массовое ДТП
20:51
Умер экс-президент Туниса
20:17
В Подмосковье неизвестный повредил более 30 машин
19:46
Таиланд изменит правила въезда для туристов
19:16
В Ижевске пенсионер совершил дерзкую кражу в магазине
19:03
Захарова разнесла скандального украинского дипломата
18:58
"Я тебя лишу всего": заподозривший измену певец набросился на невесту в гостях у Шепелева
18:52
Популярный блогер снял свою смерть на видео
18:36
"ЕР" передаст черный список "наливаек" в правоохранительные органы
18:22
"Наглый и тупой": Порошенко попался на чудовищной махинации
18:19
Эксперты назвали самые популярные интернет-ресурсы у россиян
17:54
Савченко жестоко отлупили после важного объявления
17:52
Комы не было: вскрылись сенсационные данные о болезни Заворотнюк
17:51
"Сложно говорить": Борисов задрожал после обнародования деталей страшной смерти ребенка
17:23
"Хулиганка": дочь поиздевалась над спящим Николаевым (видео)
17:16
"Перешли на новый уровень": украинских военных поймали за грабежом в Донбассе
17:14
Знаменитый артист умер в возрасте 62 лет после тяжелой болезни
17:06
"Идеальная Ри": полуголая Дакота продемонстрировала рельефный пресс
17:02
Российский университет транспорта вошел в список лучших вузов мира
17:01
Рецепт грибного супа от шеф-повара
16:49
Сборная России взлетела в рейтинге FIFA
16:39
Дума приняла дополнительные меры по защите прав работников
16:34
Анастасию Заворотнюк готовят к удалению страшной опухоли
16:30
"Не надо как Волочкова!": раздвинувшую ноги Макееву призвали угомониться
16:29
"Апофеоз пошлости": Собчак публично отхлестали за свадьбу с Богомоловым
16:21
Кремль устроил выволочку непостоянному Зеленскому
16:12
Чудовищный поступок матери-кукушки зацепил Малахова за живое
16:07
"Аэрофлот" отреагировал на известие о забастовке стюардесс
15:58
Кравец о новом мужике для Лолиты: В штанах все нормально
15:37
Осталось недолго: Меркель предсказали проблемы из-за Украины
15:34
Двое погибших: в Башкирии иномарка съехала в кювет
15:18
Узнавшая об измене Лариса Долина уничтожила самое дорогое у мужа
15:16
Компания Руслана Байсарова строит уникальный виадук в Сербии
15:15
Освобожденного из тюрьмы Кокорина мигом отправили в клинику
15:02
Объявлена дата и причина развода Собчак и Богомолова
14:57
Жуткое происшествие у Крымского моста попало на видео
14:52
Шоу "Холостяк" впервые закончилось помолвкой двух лесбиянок (видео)
14:39
Раскрыты сложности Макрона при общении с Путиным
14:38
"Он был сумасшедшим человеком": Корчевникову раскрыли глаза на проигравшего чужие деньги Абдулова
14:32
Дети из разных стран споют "Во весь голос"
14:31
Как живет Порошенко на ворованные деньги
14:30
"Вылизал и наорал": парень рассказал о неудачном свидании с Топаловым
14:29
Оболванивший миллионы людей Алибасов запретил всей стране обсуждать Заворотнюк
14:07
Прощай, Украина: объявлено о вхождении Донбасса в состав России
14:01
Преданный пес до слез растрогал народ после смерти хозяина (видео)
13:54
"Имеет право на 30 капель коньяка!": Березин откровенно о состоянии 79-летней Моргуновой
13:51
В подвале жилого дома нашли пенсионера с проломленным черепом
13:44
Овечкин помог своей команде порвать оппонентов в клочья
13:28
"Очень эмоционально и жестко": Лукашенко устроил разнос
13:25
Иномарка сбила 9-летнего мальчика под Калининградом
13:14
"Все очень сложно!": обескураженный Роналду разрыдался в эфире телепередачи (видео)
13:12
Теперь официально: Лукашенко сделал заявление о преемнике
13:06
Пришедшей в себя Заворотнюк родные подсунули важные документы
12:54
Перевозбужденные россияне обласкали грудь Топурии
12:38
От Собчак избавились после атаки на Эрнста
12:21
Соловьев довел украинцев до лютого бешенства заявлением о Киеве
12:12
"Перепуганный вид": раскрыто состояние Порошенко после ареста
12:06
Россиян предупредили об опасности клубничных йогуртов
11:58
Вышвырнутый из Белого дома Болтон атаковал Трампа
11:48
Барановскую сняли целующейся с известным певцом
11:29
"Боялась появляться на публике": Меган Фокс откровенно о психологическом срыве
11:27
Зеленский поплатился за секретные контакты с Путиным
11:26
В Москве четыре автомобиля столкнулись с рейсовым автобусом
11:10
Тайный муж Мироновой годится ей в сыновья
11:09
Звезда ТНТ оконфузилась на глазах у многочисленной публики
10:59
Знаменитая порноактриса найдена мертвой в своем доме
10:47
Грош цена: книги горе-писательницы Бузовой продают за 9 рублей
10:39
Нурмагомедов возмутил общественность выходками с животными
10:30
Появился способный убить 80 миллионов человек вирус
10:25
Гарик Сукачев объявил о кончине известного музыканта
10:13
Врачи приняли судьбоносное решение по лечению Заворотнюк
10:13
На Урале детсадовцам предложили на ужин соль
10:01
Медики напугали народ сообщением об опасности зубных имплантатов
09:36
"Хищники" развели Дмитрия Ермака с Наталией Быстровой
09:27
Исаева сообщила о связи Началовой и Шепелева после смерти Фриске
09:16
В Минздраве мужчинам разрешили пить по литру пива в день
09:16
"Можно, но не нужно": Малышева рассказала о сексе при серьезном диагнозе
08:49
Жуткий пожар в духовной школе унес жизни 26 детей
08:40
Объявлено о неожиданной перемене в состоянии Заворотнюк
08:40
"К чему эта показуха?!": Бузову в образе мусульманки крепко приложили
08:22
В Москве 10-летний ребенок сломал позвоночник во время квеста
08:15
"Берегите себя": внезапно сдавшая Гагарина оставила сцену
07:24
"Налысо?": Стоцкую умоляют оставить волосы
06:35
Люди молятся за Лукашенко после сообщения о смерти
04:23
Принц не удовлетворяет: Маркл продемонстрировала стертые в кровь колени
02:08
Названа главная составляющая для работы мозга
00:14
Феноменально помолодевшая Климова восхитила внешним видом
21:58
"Все, что можно было сделать, уже сделано": Разин сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк
21:54
"Арбузинка сладенькая": россияне растаяли от дочки Кудрявцевой
21:49
Угрожавшего взорвать мост в Киеве мужчину задержали
21:31
"Начинает надоедать": Запад подставил мечущегося Зеленского
21:17
"Кусок ***!": взбешенный муж врезал обидчику Повалий
21:15
"Ненастоящее лицо": дочь разоблачила Викторию Боню
21:03
На юге Москвы ребенок сломал позвоночник во время квеста
20:42
У Федора Бондарчука и Паулины Андреевой родится сын
20:36
Под Челябинском прогремел взрыв
20:20
Подкошенная Седокова рассказала о побеге после известия о страшной болезни
19:49
Один человек погиб: возле станции "Рязанский проспект" в Москве произошла перестрелка
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Компания Руслана Байсарова строит уникальный виадук в Сербии
"Бессовестная, как ты могла!": Пугачева отчитала зарвавшуюся Собчак
"Секс важен!": Серябкина затронула глубокую тему
Топурия обворожила народ снимком в купальнике
Спевшийся с американцами Лукашенко нанес подлый удар Путину
На выступающую в Крыму Ларису Долину напали украинцы
Шоу-бизнес

Перевязанную ремнями Анну Седокову выбило из колеи

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova
Певица Анна Седокова опубликовала на своей странице в "Инстаграм" новый пост. Под откровенным фото оказался очень глубокий текст.
прочитано 148 раз

На снимке полуобнаженная артистка предстала в образе пирата. Из одежды на ней лишь портупеи и повязка на глазу. Анна затронула тему любви. Она призналась, что хоть и не спец в этом вопросе, но одно правило знает точно.

ПО ТЕМЕ

Подкошенная Седокова рассказала о побеге после известия о страшной болезни

Измученная болезнью Седокова показала жуткие пятна в интимных местах

 Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

"Вот если не идет, если пазлы не сложились изначально, то поверьте – не надо", – заявила звезда.

Седокова сравнила это с известным состоянием потока, приведя слова Милана Кудндера: "Если любви суждено быть незабываемой, к ней с самого начала, как птицы на плечи, слетаются случайности". 

По ее мнению, если в отношениях много напряжений и стараний, то этот союз обречен на провал. В такие моменты надо уметь остановиться и отпустить.

"Помахать рукою и идти дальше – это дар", – считает Анна.

К слову, сама она этот навык часто использует. Например, сегодня у певицы выдался очень сложный день. Сначала утром Анне прислали квитанцию на оплату коммунальных услуг новой квартиры на 35 тысяч рублей. Потом она поехала на покраску волос в салон красоты, но там не оказалась нужного ей цвета. После этого попыталась отправить деньги на благотворительность, но чуть не стала жертвой аферистов. 

"Решила, нам с этим днем не по пути. Чуть поревела, узбагоилась, взяла себя в руки. Сейчас отошла и думаю, как же круто, что у меня развит дар оставлять то, что не идет. Бросать к чертовой матери и начинать заново", – призналась Седокова. 

20 сентября 2019, 06:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Седокова показала грудь на премии "МУЗ-ТВ"

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Двуличный Зеленский попал в щекотливую ситуацию
Как живет Порошенко на ворованные деньги
Захарова разнесла скандального украинского дипломата
Раскрыты сложности Макрона при общении с Путиным

Шоу-бизнес

"Сериал "Крот-2": трагедию Заворотнюк сравнили с громкой историей Алибасова
"Человек готов на все": певица Валерия не сдержалась от вида утыканной иглами Гагариной
"Очень ждем!": Мухин о возвращении в "Что? Где? Когда?" оскандалившегося Друзя
Бузова кардинально изменила внешность

Проишествия

В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Провокационный образ Иисуса сразил россиян
Барабаны, деньги и социальная зависимость
"Откровенные гей-ласки и отборная матерщина": возмущенные зрители покинули спектакль
Горбачев лично благословил Миронова и Хаматову
Шоу-бизнес

"Хулиганка": дочь поиздевалась над спящим Николаевым (видео)

Музыкант показал суровые родительские будни
Lifestyle

Концерт Андрея Державина и группы "Сталкер" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты

Концерт посвященный дискотеке 80-х
Шоу-бизнес

Комы не было: вскрылись сенсационные данные о болезни Заворотнюк

Актрисе помогли с лечением друзья
Шоу-бизнес

Узнавшая об измене Лариса Долина уничтожила самое дорогое у мужа

На певицу жалуются соседи

Гороскоп

Гороскоп на октябрь
Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Освобожденного из тюрьмы Кокорина мигом отправили в клинику
Овечкин помог своей команде порвать оппонентов в клочья
"Все очень сложно!": обескураженный Роналду разрыдался в эфире телепередачи (видео)
Нурмагомедов возмутил общественность выходками с животными

Регионы

Жуткое происшествие у Крымского моста попало на видео
Умер Михаил Горбачев
Дикие звери помогли обнаружить трюфели под Москвой
Превышена критическая отметка: на Дальнем Востоке угроза жуткой эпидемии

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru