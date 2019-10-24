Звезда сериала "Универ" откровенно о конфликте с Марией Кожевниковой: Было очень обидно

Валентина Рубцова дала интервью в передаче Вячеслава Манучарова. Популярная актриса, звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" откровенно рассказала о конфликтах на площадке.

Уже десять лет на телеканале ТНТ идет комедийный сериал "СашаТаня". Этот фильм стал своеобразным продолжением другой картины – "Универ". Он прославил Валентину Рубцову, Андрея Гайдуляна, Марию Кожевникову, Виталия Гогунского и других исполнителей главных ролей.

Рубцова призналась, что съемки давались нелегко из-за усталости, которая выливалась в напряжение и конфликты на площадке. Сложные отношения у актрисы были даже с Марией Кожевниковой, которая сыграла ее подружку.

"Снимались шесть дней в неделю по 12-14 часов. Мы просто устали друг от друга. А с Машей проводили еще больше времени, потому что у нас сначала была общая гримерка. Потом нас разделили, и появилась возможность отдыхать друг от друга", – пояснила Валентина.

Съемки проходили в холодильном цеху ЗИЛа. Однажды там прорвало трубу, и на площадку хлынул настоящий ливень. "Мы босиком убегали из павильона, спасали камеры. Атмосфера была ужасная. Там у нас с Машей и произошла неприятная ситуация. Я помню, что было очень обидно. Она то ли что-то сказала, то ли сделала…" – не стала вдаваться в подробности актриса.

После того случая Рубцова и Кожевникова не разговаривали год. "Мы просто здоровались и садились гримироваться. У Маши начиналась какая-то своя история, у меня – своя. Я надевала наушники и все", – подчеркнула Валентина Рубцова. Уход из "Универа" стал для нее облегчением.

Сейчас артистки общаются, и Рубцова восхищается смелостью коллеги. "Машка, вообще, конечно, сильная характером и духом. Она очень помогает людям. Когда мы познакомились, она тут же сказала: "Все, Валь, я тебя буду подвозить!" Она побежала к продюсерам и выбила нам зарплату побольше. Она рвется в бой, рвется помочь. У меня недавно был эпизод – нужна была ее помощь. И хотя мы очень редко видимся, она мне быстро по телефону все разрулила", – рассказала актриса о Марии Кожевниковой.