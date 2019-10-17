"Замуж!": располневшая Кожевникова предстала в белом платье

На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм"Мария Кожевникова опубликовала фотографию, где запечатлена в белом в пол струящемся белом платье с внушительным декольте. Образ актриса дополнила распущенными волосами и скромным ювелирным украшением на шее. "Замуж! 👰" – коротко написала артистка, чем крайне заинтриговала своих многочисленных подписчиков.
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