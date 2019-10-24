"Пока совсем не развалится": Градский рассказал о молодой красавице-жене

Говорят, Александр Градский влюбился с Марину Коташенко с первого взгляда. В свою очередь, Марина, эффектная блондинка с длинными волосами и стройной фигурой, быстро ответила взаимностью именитому артисту. Роман на тот момент 54-летнего певца и 19-летней модели общественность откровенно осуждала. Дескать, очевидно, что известный исполнитель "повелся" на молодость и красоту, а манекенщица – на его солидный кошелек.
Однако Градский и Коташенко вместе уже более 15 лет, тем самым доказав скептикам, что их отношения находятся на совсем другом уровне, чем те предполагали. Известный не только своим творчеством, но и крутым нравом артист признался в интервью, что с молодой супругой у них нет причин для ссор, и залогом успеха в этом вопросе является именно ее характер. Марина умело распоряжается семейным бюджетом и не позволяет себе финансовых капризов. Ни о какой меркантильности Коташенко и речи не идет. "Бросьте. У нас нет предмета конфликта. Марина – очень спокойный человек по части траты денег и всевозможных глупостей", – заявил Александр Градский.
"Ей не обязательно покупать себе что-то дорогое. Хотя она, конечно, как любая девочка, хочет себе что-то новое. Но у нее такая потрясающая фигура и умение носить вещи, что как в дорогих, так и в обыкновенных она выглядит сногсшибательно", – развил тему популярный певец.
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