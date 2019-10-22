Мошенничество?: Наргиз Закирова влипла в новый мерзкий скандал

На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" Наргиз Закирова указала контакты нового директора Егора Бордовских. Как выяснили репортеры "Экспресс газеты", это имя хорошо известно в Самаре. Журналисты выяснили, что якобы настоящая его фамилия Гребенкин.
"Актер театра "Самарская площадь" Геннадий Муштаков в партнерстве с ним пытался привезти в Самару МХАТ под руководством Олега Табакова. В результате Бордовских пропал. Гастроли не состоялись. Поскольку все документы были оформлены на Муштакова, ему пришлось в течение нескольких лет выплачивать неустойку МХАТу", – рассказала изданию якобы ранее работавшая с Бордовских дама.
По словам женщины, пострадала от нынешнего агента Закировой и Самарская филармония. Будто бы Бордовских не оплатил по договору аренду и обманным путем получил из кассы выручку за билеты – миллион рублей. Тогда якобы на него даже писали заявления в полицию.
Прокомментировал мерзкую ситуацию начальник самарского гарнизонного Дома офицеров Александр Назаренко. Он подтвердил, что Егора Бордовских разыскивала полиция. "У нас в Самаре этот человек многих подставил", – отметил Назаренко. Он рассказал, что и сам имел с ним дело, но ему "повезло". Якобы его Егор "кинул" всего на две с половиной тысячи рублей. "А филармония и другие попали на более крупные суммы. Когда стало известно, что его взяла на работу Наргиз, я даже хотел ее предупредить, чтобы была осторожнее. К сожалению, связаться с ней не удалось", – отметил Назаренко.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
В каком возрасте вы лишились девственности, и как это происходило?
Отношения со старым мужчиной.
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Злые или добрые родители???
Кем вы работаете?
Я не могу никак увидеть связи И не могу понять, ну в чем секрет Богинь и королев кругом как грязи А баб нормальных посему-то нет
В каком возрасте у вас начались менструации, а девушки?
Давайте Отмороженного выгоним из форума ,какого чёрта лысого он <цензура> пургу про разную <цензура>*,