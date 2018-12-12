Звезда "Голоса" изменила Дюжеву с женатым Панайотовым

Ровно год назад участница телепроекта "Голос" Анастасия Спиридонова выпустила видеоклип на свою авторскую композицию "Метель", записанную специально к Новому году. Трогательная и нежная песня полюбилась не только зрителям, но и коллегам артистки по шоу "Голос". И Спиридонова решила повторить успех.



прочитано 1147 раз