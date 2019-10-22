Полина Малиновская прославилась благодаря разноцветным глазам

Модель активно ведет личный аккаунт в социальной сети Instagram. На ее странице более 738 тысяч фолловеров.
Малиновская прославилась не только благодаря своей тонкой талии и длинным ногам, которые она регулярно демонстрирует в профиле. Причем снимки у Полины часто довольно откровенного характера.
Главной отличительной особенностью инста-дивы являются ее глаза. Они удивительного светло-голубого цвета, при этом на одном из них сияет яркое коричневое пятнышко.
Отметим, сейчас модель проживает в Италии. Собственно, оттуда родом ее родной отец. А вот мама Малиновской – русская, сообщает Life.ru.
Полина сама себя обеспечивает, ведь она является амбассадором крупной американской компанией Revolve, которая занимается продажей одежду онлайн. Кроме того, неплохой доход ей приносит личная страница в Instagram.
Напомним, недавно руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва провел исследование. В результате он определил женщину с идеальной внешностью. Как писали ранее "Дни.ру", ей оказалась23-летняя американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид. По словам эксперта, ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.
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