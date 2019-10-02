Гузеева встала в пикантную позу перед съемками шоу

60-летняя актриса и ведущая заявила о постоянной критике в свой адрес. Лариса Гузеева предложила недоброжелателям высказаться по поводу нового смешного кадра с ней со съемочной площадки.
Ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале предстала с красиво уложенными волосами, ярким макияжем и красивом платье цвета молочного шоколада. При этом Лариса Гузеева нагнулась перед коллегой, чтобы ему было удобнее подготовить ее к работе.
"Я столько гадостей и критики слышу в свой адрес. Предлагаю разгуляться под этой фотографией. Не стесняйтесь! Красивый здесь парень, который вешает звук и украшения, – их не трогайте", — подписала кадр Лариса Гузеева. Поклонники живот отреагировали на пост телеведущей.
"Ларисочка, вам просто завидуют! Все так хотят как вы, но не все могут", "Вы классная!", "Лучшая!!!", "Нет слов, вы прекрасна", – поддержали звезду пользователи соцсети. Большинство по достоинству оценили чувство юмора Ларисы Гузеевой, а также отметили ее красоту и сексуальность.
Напомним, недавно теледива оказалась в центре другого скандала. Ее заподозрили в романе с известным артистом Эвклидом Кюрдзидисом. Примечательно, что Лариса Гузеева подогрела слухи о близких отношениях с актером. Она разместила совместную фотографию в Инстаграм с неоднозначной подписью.
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