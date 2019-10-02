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Иссохшая Селин Дион пошла на крайние меры ради молодого альфонса

Певица Селин Дион буквально обезумела от любви. Ее сердце украл молодой танцор Пепе Муньос.
прочитано 297 раз

Ради того, чтобы соответствовать своему избраннику, который значительно младше исполнительницы, артистка перестала нормально питаться и отдала предпочтение жестким диетам. Недавно она выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" клип на новую песню Imperfections.

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Фолловеры пришли в ужас от увиденного. Они отметили, что Селин сильно сдала. "Я никогда не видела ее такой худой, кажется, что она, как хрустальная ваза, может разбиться от дуновения ветра", "У нее из-за похудения стало больше морщин, она выглядит как глубокая старуха", – писали шокированные фанаты.

"Они с Лопес одногодки, только у Селин брыли, глубокие морщины, и она выглядит как бабушка, Дженнифер же не дашь больше 30", – высказалась подписчица.

Пользователи Сети недоумевают, почему Дион идет на такие жертвы ради молодого любовника. Ведь, по их мнению, это самый обыкновенный альфонс, который нагло наживается на влюбленной певице. 

Знаменитость поспособствовала быстрому продвижению Папе по карьерной лестнице. Изначально он пришел работать к ней в команду в качестве танцора. Но спустя довольно короткий промежуток времени вырос до креативного директора. Кроме того, он распоряжается всеми финансами Селин и решает все связанные с деньгами вопросы.

2 октября 2019, 12:33

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