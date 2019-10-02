Американская супермодель спихнула с подиума неожиданную конкурентку

Неизвестная ловко взобралась на подиум, имитирующий городские крыши, и встроилась в ряд дефилирующих моделей. Незнакомка дошла почти до самой гримерки, однако американская звезда Джиджи Хадид не дала ей уйти безнаказанной.
На кадрах видно, как супермодель хватает девушку за плечо и спихивает ее с подиума в зрительный зал, сообщает телеграм-канал Golden chihuahua. Отметим, что пока достоверно неизвестно, кто именно решил нежданно-негаданно принять участие в показе, однако многие предполагают, что это была известная пранкерша-юморист Мари С'Инфильтр.
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