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Шоу-бизнес

"Поэтому я и жива": пережившая рак Сурганова дала дельный совет больной Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Светлана Сурганова в 27 лет узнала, что у нее онкологическое заболевание. Певица пережила клиническую смерть и серию операций по удалению раковой опухоли сигмовидной кишки. Сегодня ей 50. Она полна сил и стремления жить. Чего и желает актрисе Анастасии Заворотнюк, которая сейчас тоже борется с раком. О важности надежды, веры и любви для больного человека корреспондент "Дни.ру" поговорил с лидером группы "Сурганова и оркестр" на светлом концерте по случаю пятилетия "Радио Вера".
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"Мне повезло в том, что я росла в семье врачей, – говорит Сурганова. – Моя пережившая блокаду бабушка работала терапевтом-фтизиатром (занимается выявлением, лечением и профилактикой туберкулеза – Прим. ред.) и смогла воспитать во мне правильное отношение к разным жизненным ситуациям, в том числе и к болезням. Я знала, что какой бы тяжести и серьезности недуг ни был, не надо пугаться, бояться, паниковать".

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Сюжеты Больные раком звезды

Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Всем, кто узнал о страшной болезни, мудрая Светлана дает дельный совет: "Жизнь предлагает тебе данные обстоятельства, ты оказываешься в данной системе координат. Значит, надо их принять, как данность, осмыслить, попытаться максимально собранно и без лишних эмоций, с научным подходом, подойти к проблеме. Важно проанализировать, что ты можешь сделать в этой связи – врачи, клиники, лекарства, друзья, литература".

"Когда я узнала о раке, паники не было, я не спрашивала, сколько мне осталось жить, – уверяет Сурганова. – Ведь болезнь – это житейская ситуация. Ее надо проанализировать, понять, как если не побороть, то смягчить, постараться максимально достойно из нее выйти. Достойно – это без лишней истерики, экзальтации. Мне здесь очень помогли друзья – вечно их буду благодарить за каждый день моей жизни".

Светлана Сурганова советует не бояться и докторов: "Я им доверяю, поэтому и жива по сей день". Правда, оговаривается: "Мне "повезло", если тут корректно это слово, с локализацией болезни – это все-таки не рак мозга, тогда как там происходит сдавливание жизненно важных центров, и это очень опасно, очень тяжело". 

Самое главное, как считает артистка, вера. "Наш мир, успехи, способность побеждать болезни – все зиждется на вере. Надо верить любимому, друзьям, своей стране, черт возьми, и тогда все будет хорошо!" 

Автор: 2 октября 2019, 11:00
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Странные наряды Заворотнюк и Подкаминской

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Скорбящий СтранникЪГость
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Целовальщик Пупков
<цензура> ЛЮБИТЕ ПАГТИЮ ЕДИНАЯ ГУСЬ!

БОЛЬШЕ ДЕМОКГАТИИ!

ТРЕБУЙТЕ АНАЛЬНОГО ПОГНО НА ТВ С СОЛОВЬЁВЫМ!

БОЛЬШЕ ПОШЛЯТИНКИ В КАМЕДИ КЛАБ!

СМЕЙТЕСЬ, СМЕЙТЕСЬ И СМЕЙТЕСЬ, КАК САТАНА И ЕГО ХВОСТАТИКИ !

МОСКВА - СТОЛИЦА ХАББАДА ЛЮБАВИЧУС!

КАЖДОМУ РУССКОМУ И РУССКОЙ БИОЧИП 666

СМОТРИ ПЛЕБЕЙ ТВ И ЗАБУДЬ О ДУШЕ!
НЕКАЙСЯ БУДЬ ЗЛЫМ!

ПО БОЛЬШЕ БЛУДИЛИЩА И БОЛЬШЕ БЛУДНЫХ СЛОВ ИЗ БЛУДНОЙ ПРИБЛУДЫ ЕВРЕЙСКОГО КРЕМЛЯ!
ВЕРЬТЕ МАСОНАМ!

НАВАЛЬНЫЙ - ВЫЛЕЗ ПАРЕНЬ ИЗ ПОДВАЛЬНИ!

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ДУМАЛА ПРОЖИТЬ 500 ЛЕТ <цензура>!

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ОСОБЕНО ПИСЬКОВ ЗАРЫЛСЯ В ЗЕМЛЮ ПО САМЫЕ УШИ!
ИЩИТ ЖОЛУДИ!

НЕ УДАСТСЯ ВАМ ПРИШЛОЕ ХАББАДИЧЬЁ СЛОМИТЬ ДУХЪ РУСИЧЕЙ БОМЖЕВИЧЕЙ!

РУСЬ ВЕЛИКА НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬЮ И БУНТАМИ ДЕКАБРИСТАМИ НОЯБРИСТАМИ ОКТЯБРИСТАМИ ОССОБЕННО АВГУСТИСТАМИ!

КРОВЬ БУДЕТ!
НО, ЭТА КРОВЬ ВО БЛАГО!!!

КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВАМ ПОКАЖЕТСЯ ДЕТСКОЙ ЗАБАВОЙ!
ГРЕДЕТ ТАКАЯ МОСКОВСКАЯ КРАВАВАЯ БАНЯ!!!

В КОНСТАНТИНОПОЛЕ БЫЛА КРОВЬ ПЕРЕД ПОГИБЕЛЬЮ ЕГО!

ПЕРЕД ПОГИБЕЛЬЮ МОСКВАБАДА КРОВЬ ЕГО ЗАТМИТ ВСЕ УМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСЬТВА!!!

ЭТО ПОЛНЫЙ КАТАКЛИЗМ И КАТАРСИС В ОДНОМ ФЛАКОНЕ!

ВСЁ ПРОПАЛО СКАЗАЛА ЮЛЯ ТИМОШЕНЧИХА!
А Я ВАМ ГОВОРЮ ВСЕ ЕЩЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!
ПОЛНАЯ <цензура> В КРЕМЛЕ!

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ЛЮБИ УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ СЫНОК!
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ПУСТЬ МОЗГ ОТСОХНЕТ!
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