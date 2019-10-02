"Поэтому я и жива": пережившая рак Сурганова дала дельный совет больной Заворотнюк

Светлана Сурганова в 27 лет узнала, что у нее онкологическое заболевание. Певица пережила клиническую смерть и серию операций по удалению раковой опухоли сигмовидной кишки. Сегодня ей 50. Она полна сил и стремления жить. Чего и желает актрисе Анастасии Заворотнюк, которая сейчас тоже борется с раком. О важности надежды, веры и любви для больного человека корреспондент "Дни.ру" поговорил с лидером группы "Сурганова и оркестр" на светлом концерте по случаю пятилетия "Радио Вера".



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