Найдена обладательница лучших ягодиц в мире

Почетное первое место и всепоглощающую любовь публики завоевала бразильская фитнес-модель Сьюзи Кортес. За победу ей вручили приз в виде денежного вознаграждения на сумму – 50 000 бразильских реалов. Это около 784 000 рублей. К слову, на церемонии финалистка предстала в крошечном бикини и в кожаных ботфортах с изображением флага Бразилии.
Сьюзи не в первый раз забирает золото на этом конкурсе красоты. Впервые она выиграла заветный титул еще в 2015 году. Также она знакома многим поклонникам спорта, так как в 2014 году на чемпионате мира по футболу в Бразилии Кортес представляла свою команду.
Серебро досталось Райане Лауре Сузе из Франции. Она – квалифицированный врач. Конкурсантка работает в больнице и помогает людям.
А закрыла тройку финалистов представлявшая Великобританию Джессика Лопес. Как оказалось, девушка родом из Бразилии. Но всю сознательную жизнь прожила в Англии.
Отметим, условия конкурса очень строги. Участвовать могут только девушки, которые никогда не пользовались услугами пластических хирургов для изменения размеров или вида ягодиц. А в прошлом году конкурсантки даже сфотографировались с рентгеновскими снимками своих "пятых точек". Таким образом они доказывали отсутствие имплантов.
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