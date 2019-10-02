Бросил жену и умирающую дочь: почему Топурия закрывает глаза на гнилое нутро нового возлюбленного

В Сети обсуждают нового возлюбленного солистки группы "А-Студио". Ходят слухи, что новым избранником Кети Топурии стал 35-летний бизнесмен Лев Деньгов.

Как оказалось, предприниматель ранее состоял в браке. В 2015 году супруга подарила Льву дочь, однако малышка не прожила и года. Деньгов в сложной ситуации показал себя не с лучшей стороны: он сбежал, оставив жену с умирающими ребенком на руках.

"Я родила здорового, хорошего ребеночка. В три месяца ей сделали прививку, и после этого что-то пошло не так. Малышка не смогла восстановиться и прожила еще девять месяцев. Когда родилась дочь, муж был рядом, все было хорошо, но когда он узнал, что она, возможно, умрет, то просто не выдержал этого и бросил нас", – цитирует бывшую супругу нового возлюбленного Топурии скандальный блогер Лена Миро в своем ЖЖ.

По словам обозревательницы, после такого чудовищного поступка женщины должны обходить Льва Деньгова стороной. Миро считает, что будь у Кети Топурии хорошая самооценка, она никогда бы не связалась с таким ненадежным человеком.

Блогер уверена, что певица, выбирая мужчину, смотрит не на его личные качествами, а на внешность, статус и перспективы. Это происходит, потому что Кети Топурия, как и многие женщины, сама себя не уважает. Разглядеть гнилое нутро в человеке может только тот, кто растет как личность.

"Да потому что вы не развиваете человеческие качества в себе. Вы, как и Кети, не видите в себе человека. Вы видите в себе писю и две сиси, а потому вы не в состоянии разглядеть человека и в мужчине. В мужчине вы видите кошелек, если у вас денег нет, и член, если деньги у вас есть. И больше ничего", – рассудила Лена Миро.