Перевозбужденные россияне обласкали грудь Топурии

Ранее о звезде ходили самые разнообразные слухи. Это было вызвано расставанием солистки "А’Студио" со знаменитым рэпером Гуфом. Многие то предрекали паре воссоединение, то, наоборот, придумывали самые разнообразные причины разрыва. Кети рассказала прессе, что они слишком разные, поэтому расстались.
Впрочем, похоже, исполнительница совершенно не печалится по этому поводу. Вместо того, чтобы горевать об утраченном, артистка предпочитает наряжаться в откровенные наряды. Снимками она с удовольствием делится с подписчиками. Так Кети показала поклонникам фото в откровенном лазурном бра.
Придумывать сложную подпись к своей публикации в "Инстаграм" Топурия не стала. Вместо этого она оставила лишь забавный смайлик. Тем не менее, поклонникам этого оказалось более, чем достаточно. Пикантный снимок оценили более чем в 70 тысяч лайков, а уж восторженных комментариев было не счесть.
Пользователи социальной сети отметили, что сочетание лазурного бра и загорелой кожи выглядит прекрасно. Кроме того, многие подчеркнули вокальный талант певицы и ее красоту.
"Голос – талант! 👍 👏 Шикарный комплект! (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим. ред.)", " Бра под цвет глаз!", " Какая же красивая! Просто восхищаюсь!" – эти и другие благожелательные отзывы оставили фолловеры под фотографией.
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