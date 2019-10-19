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"Момент уже упущен": почему Кожевникова отказывается от официального брака

Мария Кожевникова. Фото: www.globallookpress.com
Артистка раздразнила обывателей снимком в свадебном платье. Теперь поклонники Марии Кожевниковой ждут, когда же звезда соберется в ЗАГС, но, скорее всего, фанатов артистки ждет разочарование.
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В 2013 году Мария Кожевникова обвенчалась в церкви с бизнесменом Евгением Васильевым. После у пары родилось три сына, однако отношения актриса и предприниматель официально так и не оформили.

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 Мария Александровна Кожевникова

Мария Александровна Кожевникова актриса, певица, депутат Госдумы

Говоря о личной жизни, Кожевникова утверждала, что штамп в паспорте ей не важен, мол, для нее это простая формальность, не имеющая отношения к чувствам. В то же время Мария допускала, что когда-нибудь она станет официальной женой отца своих детей.

А на днях звезда вдруг опубликовала в личном "Инстаграм" снимок в подвенечном наряде. "Замуж!" – подписала фото артистка, чем заинтриговала подписчиков.

Между тем ясновидящая и таролог Саона призывает не обращать внимания на пост Марии Кожевниковой. Экстрасенс считает, что кадр в свадебном платье был сделан, "чтобы вызвать поток сплетен". На самом деле артистка в ЗАГС идти пока не собирается.

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Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

"Они живут душа в душу и без штампа в паспорте, у них нет никакой причины об этом волноваться. Примерить на себя свадебное платье Мария может и для фото в "Инстаграме", как она это сделала сейчас, а большего ей и не надо. Более того, Мария – довольно суеверная и мнительная девушка. Она считает, что заключение брака может даже навредить отношениям. Ей кажется, что момент уже упущен, что делать это нужно было в самом начале", – цитирует Саону WomanHit.ru.

Ясновидящая подчеркнула, что существует масса примеров, когда люди, заключая брак после многолетних отношений, сразу разводились. Таролог уверена, что Мария Кожевникова опасается такого исхода.

"А возможно, ей просто кто-то нагадал развод вскоре после заключения брака, поэтому она и не хочет выходить замуж официально. Так что вместе они будут в гражданском браке, но от этого никто ничего не теряет!" - рассудила ведунья.

19 октября 2019, 06:03

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