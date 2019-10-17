"Даже в день свадьбы так не трясло": Асмус разрыдалась после раздевания перед камерой

Кристина Асмус страшно нервничала во время показа. Актриса рассказала, что ее буквально трясло, а эмоции были на пределе. Переживаниями она поделилась с поклонниками на своей странице в соцсети "Инстаграм".
Звезда выложила фото, на котором позирует в красивом черном платье. "Меня даже в день своей свадьбы так не трясло, как трясло в день премьеры... Позавчера в Москве отгремела премьера фильма "Текст"! Я рыдала весь фильм", – сообщила ниже Кристина.
Она уточнила, что слезы вызвали то ужас истории, то счастье быть причастной к подобному проекту. По словам Асмус, это кино актуальное, честное и страшное для современного общества.
В заключение актриса поблагодарила съемочную команду за работу: "Спасибо всей нашей киносемье! Вы потрясающие! Клим Шипенко, ты исключительный режиссер и особое место в моей жизни занимаешь. Спасибо тебе за все!"
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